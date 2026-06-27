Maleje poparcie dla osób LGBT+. Jak wypadają Polacy?
Na świecie spada społeczne poparcie dla osób queerowych - wynika z międzynarodowego sondażu.VoxClamantisInDeserto
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Na świecie spada społeczne poparcie dla osób queerowych - wynika z międzynarodowego sondażu.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (66)
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@FrozenShade: coś mi tutaj rozpuszczalnik przeważa nad cyjanoakrylem
Swoją drogą, dlaczego zaprzestano rozwijanie tego skrótu? Przecież tam już dawno powinna dojść literka "P" i "Z".
Komentarz usunięty przez moderatora
Tolerowaliśmy to, bo mamy taką naturę, ale zmuszanie nas do akceptacji tych wynaturzeń, spowodowało niechęć i odrazę.
I bardzo dobrze.
@velmar: to jest bardzo mądre co napisałeś. My akurat jesteśmy bardzo tolerancyjnym narodem. Od wieków i z tego zawsze słynęliśmy.
Na pewno pomoże ( ͡~ ͜ʖ ͡°)