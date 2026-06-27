Prowadzili fikcyjne call center i okradali Polaków. Ukraińcom grozi surowa kara
Lubelska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem obywatelom Ukrainy, którym zarzuca m.in. wyłudzenie od kilkudziesięciu osób w sumie 5 mln zł. Grupa działała metodą na pracownika banku i była aktywna w latach 2024-2025 m.in. w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (61)
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Ale to takie trudne do zrozumienia w oblężonej migrantami twierdzy.
Żaden Ukrainiec, który uczestniczył w wojnie nie powinien mieć możliwości wjazdu do Polski przez 10 lat.
Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo i komfort Polaków, a nie jakieś humanitaryzmy dla obcych, bo to nasza ojczyzna i to my mamy tutaj czuć się bezpiecznie.
@Brontosaurus: na pewno wszelkie windykacje zacierają ręce, że będą chętni to rozwalenia komuś drzwi z buta
Tak to będzie działać, haracze, porachunki, nielegalne odzyskiwanie długów, przejęcia biznesów, podpalenia, może nawet morderstwa.
Ludzie, którzy od 5 lat siedzą gdzieś w rowie, zabijają, używają codziennie przemocy, ciekawe co zrobią gdy przyjadą do Polski.
Pójdą podawać hot dogi do Żabki? Czy może zaraz znajdą sobie
Gość był prezesem Binance :D
1. wschodni akcent = zakończenie rozmowy i blokada numeru.
2. "dzwonię z banku, proszę o dane celem potwierdzenia tożsamości" = zakończenie rozmowy i blokada numeru.
3. bot gadający cokolwiek = zakończenie rozmowy i blokada numeru.
walka z takim spamem czasami trwa dniami, tygodniami, ale po pewnym czasie po prostu przestają dzwonić. Bądźcie asertywni, po prostu się rozłączajcie w momencie i blokujcie te numery,
@vinku: Na androida sa programy ktore pozwalaja oceniac numer telefonu i np automatycznie odrzucac polaczenia z nr z negatywna ocena.
Gdzieś te dane z morele przecież latają.