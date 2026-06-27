Jedna z wielu zapewne setek grup. Do mnie znów wczoraj dzwonili z zastrzeżonego, że niby PKO BP i że ktoś na mnie złożył wniosek kredytowy na 6000zl. Powiedziałem, żeby się poszli j---ć z tym scamem. Nic nie odpowiedzieli i się rozłączyli. Podobny trik ale z jakiegoś warszawskiego numeru miałem rok temu, że niby w providencie ktoś na mnie wniosek kredytowy składał i podejrzewają, że to oszustwo i że chcą zabezpieczyć moje konta Pokaż całość