Lekarz z Kędzierzyna zarobił 1,2 mln zł w rok
Tomasz Wantuła - lekarz , radny powiatu Kedzierzyn-Koźle. Dochod z działalności lekarskiej - 1 212 738,33 PLNtomasztomasz1234
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Tomasz Wantuła - lekarz , radny powiatu Kedzierzyn-Koźle. Dochod z działalności lekarskiej - 1 212 738,33 PLNtomasztomasz1234
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Komentarze (30)
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Takich nie ma poza tymi, którzy posiadają własne firmy, dochodowe spółki.
Ponad milion rocznie (PLN) w sektorze IT to znajdziesz może w Dolinie Krzemowej bo Luksemburg, Szwajcaria czy ogólnie w Europie - nie.
@zibizz1:
To jest zupełnie inna sytuacja niz wtedy gdy zarobisz 1 mln pln na kontrakcie w szpitalu.