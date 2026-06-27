Lubię takie historie, bo pokazują, że za każdym wrakiem stoi czyjeś marzenie, a nie tylko kawałek zardzewiałej stali. Ten statek miał być częścią ambitnego pomysłu na ratowanie Bałtyku, a ostatecznie sam stał się cichym pomnikiem niespełnionych planów.

To też przypomnienie, że nie każda porażka wynika z braku zaangażowania. Czasem ktoś poświęca lata pracy i cały majątek, a mimo to rzeczywistość okazuje się silniejsza. Takie miejsca mają więcej do opowiedzenia niż niejeden pomnik.