Wrak statku nad jeziorem Dąbie
Ten wrak statku to pozostałość po marzeniu człowieka, który chciał ratować Bałtyk, a w jego realizację zainwestował cały swój dorobek. Dziś po tych planach pozostał jedynie wrak i historia, o której warto pamiętać.nightmeen
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Komentarze (25)
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To też przypomnienie, że nie każda porażka wynika z braku zaangażowania. Czasem ktoś poświęca lata pracy i cały majątek, a mimo to rzeczywistość okazuje się silniejsza. Takie miejsca mają więcej do opowiedzenia niż niejeden pomnik.
Gdyby Pan Jacek trafił na kogoś, kto pomógłby mu nagłośnić inicjatywę, to może i jakiś sponsor by się znalazł, który opłaciłby mu ten port, może ktoś ogarnąłby dotację, może dofinansowanie z UE, bo UE kocha wszystko co jest eko.
Mogła być fajna atrakcja turystyczna z ciekawym walorem edukacyjnym, a jest wrak, a
W 2010 r., mimo deklaracji regularnego opłacania postoju swoich jednostek, został zobowiązany do opuszczenia portu. Po kilku dniach nieobecności wrócił na miejsce i odkrył, że jego statki zniknęły. Jego platforma dryfowała po jeziorze, którą udało się ściągnąć do brzegu w Dąbiu. Statek jednak przez wiatr został zepchnięty na mieliznę jeziora i został z czasem rozszabrowany przez złodziei. Według pana Jacka statki zostały celowo wyholowane
To historia aktualna, 2009 był raptem chwilę temu, a śmierć w 2018 oznacza, że ciało jeszcze dobrze nie ostygło.
Ku pamięci Pana Jacka Kwiatkowskiego [*] *salut*
@w3r23ew2f23f23fsfdshjygfr3qg: co to znaczy "prowojenny syf", tak z ciekawości?
To niepokojące, że chcesz bić ludzi po przeczytaniu komentarza w internecie, i to nawet nie takiego, który obraża Ciebie, kogokolwiek innego, czy chociażby dotyczy polityki, a po prostu, bo jest wg Ciebie pretensjonalny i sam nie do końca wiesz, co jeszcze. Rozmawiałeś o tym z lekarzem?