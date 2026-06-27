Kto płaci za tomografie wykonywane nieboszczykom?
Piotr Szenk, ordynator w Warszawskim Szpitalu Południowym, stwierdził, że wyobraża sobie zrobienie TK zmarłemu, żeby potwierdzić przyczynę zgonu. Narodowy Fundusz Zdrowia: takie badania nie sa finasowane. Więc kto zapłacił za to badanie? ( nigdy wiecej nie mówcie że "nie doczekacie" badania na SORxpear
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Komentarze (25)
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był jak Karol w Familiadzie,
żarcik przed ciężkim pytaniem lub odpowiedzią
Potomkowie Tutanchamona.
Hemo na lukasie. Xewnikują serce , widzą że wszystkie naczynia są z------e i rezygnują z dalszego postępowania stwierdzając zgon
ChatGpt 80–200 zł – typowy koszt techniczny w wielu placówkach.
@peters294: Tak, tomograf komputerowy ulega naturalnemu zużyciu, a jego żywotność szacuje się zazwyczaj na 7-10 lat intensywnej eksploatacji. Najszybciej zużywającym się elementem jest lampa rentgenowska, która po wykonaniu określonej liczby procedur (skanów) wymaga kosztownej wymiany. Ponadto awaryjności ulegają detektory oraz systemy chłodzenia.