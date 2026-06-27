Nie istotne kto płaci, chciałbym poznać wyniki tego tomografu, czy czasami nie jest tak, że wyniki są dowodem że pacjenta dałoby się uratować zanim doszło przykładowo do wylewu, udaru, zawału itp itd. Często jest tak że liczą się minuty, godziny itp itd. Pytanie w jakim celu wykonywano te badania, ważny jest czas zgłoszenia się pacjenta na SOR.