Dostawy dronowe - są zbyt głośne
- a mieszkańcy okolic tras przelotowych nie mają spokoju od rana do wieczora. To zwykle spore maszyny które muszą mieć odpowiedni udźwig. Warto by brać to pod uwagę przed pracami legislacyjnymi na temat wydania zgody na takie dostawy.bialy100k
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
od nowego ruku lub wcześniej zacznie się festiwal
to w końcu wiedzą jak to jest gdy rzeczywista wartość nieruchomości w blokowisku spada bo u góry wprowadził się jakiś paker któremu ciągle spadają te gwiazdki trzymające ciężarki, po lewej ktoś od 2 lat robi remont i nie znasz dnia ani godziny gdy wleci wiertara na 10 godzin dziennie przez 2 tygodnie, a po prawej tam gdzie pion jest ktoś sra tak głośno że u