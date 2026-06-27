nie mają spokoju od rana do wieczora

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to w końcu wiedzą jak to jest gdy rzeczywista wartość nieruchomości w blokowisku spada bo u góry wprowadził się jakiś paker któremu ciągle spadają te gwiazdki trzymające ciężarki, po lewej ktoś od 2 lat robi remont i nie znasz dnia ani godziny gdy wleci wiertara na 10 godzin dziennie przez 2 tygodnie, a po prawej tam gdzie pion jest ktoś sra tak głośno że u