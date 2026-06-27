Zniknęły opinie przestrzegające przed Szpitalem Południowym!
Z Google skasowany zostały negatywne opinie o Warszawskim Szpitalu Południowym, z którego napływają alarmujące doniesienharryrama
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Z Google skasowany zostały negatywne opinie o Warszawskim Szpitalu Południowym, z którego napływają alarmujące doniesienharryrama
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Komentarze (32)
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@turok2016: czytałeś w ogóle artykuł? Gdzie jest coś napisane o działaniu rządu albo spisku? Jest tylko informacja że zostały usunięte i kilka przykładów opinii
"Znaleziska na wykop.pl o szpitalu południowym i wolskim też znikają. Standardy Korei Północnej, ciekawe czy jakby mogli to sygnalistom też zamknęliby usta? "
"Słyszałem, że dzisiaj żurek przesłuchał Tutanchamona i ten potwierdził badania pośmiertne więc usunięto wpisy. Nic się nie stało. Można się rozejść ¯\(ツ)/¯"
" Jeśli negatywne opinie rzeczywiście zostały usunięte, to sprawa powinna zostać dokładnie wyjaśniona. Opinie pacjentów są często jednym z niewielu
Skrytykujesz restaurację i po tygodniu twojego komentarza już nie będzie.
Właściciel knajpy zwraca sie do google zeby skasować komentarz ze jedzenie bylo słabe i automat na 90% skasuje.
Automat
Choc pewnie 80% to debile bez realnego powodu wpisywania w ten sposob nazwiska a nie boty. Boty by mialy wlasnie pełnej imie i nazwisko i uzupelniony profil losowym zdjeciem jak te tworzone na wykopie
Jakby kasowane były negatywne opinii zamieszczone przed tym gdy afera stała się medialna to byłoby coś nie tak.
Czekam
Nawet się nie łudźmy, państwem zarządzają podobnie, czyli grupka swoich ma sie nachapać kosztem zdrowia i zycia ogółu.