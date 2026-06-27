No i co z tego? Uświadomcie sobie że "jesteście rządzeni" a nie rządzicie. Rządzący wzięli tą pozycję bo mogli i ją wykorzystują i tu żadne bóldupienie nie pomoże. Szczególnie że Polacy to "wyjątkowy" naród i tutaj nawet za zdradę państwa wystarczy napluć ludziom w pysk ¯\(ツ)/¯ w czasie wojny cały rząd się zawinął i dalej żył na koszt polaków, jedyna sprawiedliwość dziejowa to że czerwona zaraza ich trochę wymiotła, ale motłoch i Pokaż całość