Sony kasuje ponad 500 filmów z kont użytkowników Playstation
Oczywiście żadnych zwrotów pieniędzy. Wszystko co cyfrowe nie jest twoje, goju.bastek66
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Oczywiście żadnych zwrotów pieniędzy. Wszystko co cyfrowe nie jest twoje, goju.bastek66
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Komentarze (32)
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@real_scoria: informował, stara sprawa przecież (a właściwie nowa odsłona starej sprawy)
Informacja była na 19stej stronie umowy z użytkownikami którą oni zaakceptowali gdzie było info że "purchase" to tylko licencja czasowa ...
¯\(ツ)/¯
Chyba tylko GOG miał filmy bez DRM (no i Wikipedia ma ciągle), ale padło to, bo nikt nie kupował
Tak, ekosystem i wszystko ładnie dopasowane. Dopóki nie zhakuja konta. Albo nie dostaniesz bana. Albo nie dojdą do wniosku, że nie chcą tej gry na platformie. Albo zaktualizują grę po cichu i bez zgody klientów i wywalą np. soundtrack, bo się prawa przedawniły albo część zawartości, bo kogoś obrażała.
XD na was wszystkich!
@bastek66: rodzą lepiej niż mali Polacy, Japonia ma wyraźnie wyższy TFR niż my xD i jeden z najwyższych w swoim regionie świata
Srot nie bot.
*tzn jest