NIE MA alternatywy* do kupowania digital w serwisach VOD. Chyba, że kogoś rajcuje opłacanie abonamentu w nadziei, że może akurat wasze ulubione filmy są właśnie dostępne w ofercie albo wydawanie bardzo dużych kwot na blu-ray discs, jeżeli w ogóle takie znajdziecie (4k to coś koło 150 złotych za film teraz?). Kiedyś CD/DVD były dodawane nawet do gazet i wszędzie można było spotkać kosze z filmami za grosze. Wszystko to umarło.



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