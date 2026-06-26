Kraje Zachodu niszczą zdrowie milionów ludzi. Recykling, który okazał się oszust
Recykling przedstawiany bywa jako odpowiedź na problem rosnącej ilości odpadów na świecie. Nowe badanie pokazuje jednak, że rzeczywistość wygląda inaczej jego autorzy wskazują bowiem, że znaczna część plastikowych śmieci nie trafia do recyklingu tylko jest spalana na otwartej przestrzeni w krajachznin
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Komentarze (33)
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Nie "utylizuje", lecz (zgodnie z nowoczesnymi trendami) przenosi do chmury.
Co Cię trzyma? Chcesz móc wejść do rzeki czy jeziora z względnie czystą wodą czy wolałbyś mieć w pobliżu domu takie ścieki jak u nich? Chcemy tanich produktów stamtąd to niestety musimy ponieść pewne koszty.
Alaaarm!!!!
To tak jakby napisać, że regularne uprawianie sportu nie jest zdrowe bo są ludzie którzy tylko mówią że ćwiczą a wcale tego nie robią i są otyli i potem umierają na choroby związane z otyłością.
I oczywiście winni europejscy socjaliści czy nawet komuniści a nie korporacje/kapitaliści, którzy robią to, żeby przyoszczędzić XD
@lapps: Możesz się nie myć, nie prać ubrań, nie sprzątać w domu bo ktoś na drugim końcu świata się nie myje, nie pierze i nie sprząta.
Możesz nie kupować tego co on tam wyprodukuje w syfie o jakim ci się nie śniło.
Oni nie płacą podatków węglowych, śmieciowych i