a tiry ze śmieciami od niemca jak jeździły tak jeżdżą. mandat 500 zł stanowi poważny straszak dla kierowców. janusz, który ich zatrudnia jest bezkarny albo taki sam mandat dostanie raz na kilka lat. jak wysypisko się zapełnia, to "samozapłon" je utylizuje i jest miejsce na kolejne transporty