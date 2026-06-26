Citizen Vigilante - zbanowany w Niemczech film dostępny za darmo na x
Elon Musk opublikował za darmo niepoprawny politycznie film "Citizen Vigilante" opowiadający o przestępczości imigranckiej, po tym jak Niemcy nie nadali mu kategorii przez co nie mógł trafić do niemieckich kin. Każdy może oglądnąć :)enterprize
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Komentarze (10)
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Niemniej jednak tego filmu nie ogląda się dla fabuły, kunsztu ale jako protest polityczny.
Uwe Boll - reżyser moralnego niepokoju XD
IMO:
Jednak nie był lepszy, a wciąż kino klasy B, a czasami nawet i poniżej. Kompletnie nic mi się w tym filmie nie podobało: ani scenariusz, ani reżyseria, ani gra aktorska, ani podkład muzyczny, ani praca kamerą, ani kolorystyka kadrów (film to pewnie nawet nie miał dyrektora artystycznego). Wszystko było
Na filmweb też jest ocena +7
Więc czemu miałby ci kot wierzyć?