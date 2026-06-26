Oglądnąłem może z 60%, ale aż tyle tylko dlatego, że sporo ludzi go polecało, i łudziłem się, że z czasem będzie lepszy.

IMO:

Jednak nie był lepszy, a wciąż kino klasy B, a czasami nawet i poniżej. Kompletnie nic mi się w tym filmie nie podobało: ani scenariusz, ani reżyseria, ani gra aktorska, ani podkład muzyczny, ani praca kamerą, ani kolorystyka kadrów (film to pewnie nawet nie miał dyrektora artystycznego). Wszystko było Pokaż całość