Minister zdrowia odpowiada: NIE ZNIKNĄ limity na studia medyczne
Czy może mi ktoś odpowiedzieć dlaczego nie ma limitów na zawód murarza albo kierowcy? Ministerstwo zdrowia robi sobie jaja a partia Tuska ewidentnie nie chce rządzić w przyszłej kadencji.IHERMESI
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Komentarze (55)
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@donatien-de-sade: nie ważne, ci nic nie robią to niech w----------ą (razem z pisem) i tak w kółko, aż znajdziemy takich którzy zaczną słuchać ludzi którzy ich wybrali.
Bo do zostania murarzem czy kierowcą wystarczy jeden ziutek, który ci pokaże co i jak, a nie cała uczelnia + baza szpitalna do prowadzenia zajęć + wykładowcy ze 100 przedmiotów.
Myślę że lepszym przykładem byłby brak sztucznych limitów dla inżynierów np. budownictwa - koszty szkolenia inżynierów też są wysokie i ich praca często jest obarczona dużą odpowiedzialnością. Ale nikt nie twierdzi ze trzeba regulować ilu inżynierów budujących mosty uczelnie mają prawo szkolić albo że zwiększenie liczby studentów spowoduje spadek jakości ich pracy ( ͡° ͜ʖ ͡°)