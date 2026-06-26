Dzieci zbierały zwrotne butelki w śmieciach. Prawie trafiły do zgniatarki
To mogła być jedna z najbardziej wstrząsających tragedii tego lata. Dwójka kilkuletnich dzieci weszła do pojemnika na odpady, by szukać butelek objętych systemem kaucyjnym. Pracownicy wieźli już kontener do zgniatarki. Cudem zajrzeli do środka.Szoszonszyl
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Komentarze (55)
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Patrzysz na takiego i myślisz - jakby nakręcona sprężyna gotowa do skoku. Niby to chłop po prostu pcha kubeł ze śmieciami, ale jest coś takiego czy to w tych ruchach, czy w tej nonszalancji z jaką rzuca niedbałe spojrzenia na boki, że w gorący dzień przechodzą cię zimne ciarki. Myślisz Mossad, ale koniec końców okazuje się że
Ostatnio w RMF jakiś p--------y dziennikarz jak coś tam p-------ł o tym systemie to mimowolnie dodał, że jest spoko bo "sobie na nim przecież dorabiamy". Ludzie dostali już totalnego p-------a z
@bubub: To jest akurat najmniej smutne w tym wszystkim.