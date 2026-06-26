Często widuję małe dzieciaki zbierające butelki i puszki, smutne to jest w c--j. To właśnie zrobili z nas PO i PIS. Każdy kto broni tego systemu z automatu trafia do mojego filtra "p--------y głąb, no k---a zjeb omamiony politykami i ekooszołomami".



Ostatnio w RMF jakiś p--------y dziennikarz jak coś tam p-------ł o tym systemie to mimowolnie dodał, że jest spoko bo "sobie na nim przecież dorabiamy". Ludzie dostali już totalnego p-------a z Pokaż całość