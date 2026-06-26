Urząd Pracy w Kłodzku skrócił sobie godziny pracy, bo jest gorąco na dworze
Pani za biurkiem nie będzie się przecież pocić tylko po to aby obsluzyc zainteresowanych.Edonik
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Pani za biurkiem nie będzie się przecież pocić tylko po to aby obsluzyc zainteresowanych.Edonik
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Jeszcze gdyby to był jakiś urząd typu starostwo, ale to urząd pracy - bezrobotny to akurat może się bardziej dostosować niż petent do wydziału komunikacji chociażby...