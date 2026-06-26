Po co się urzędy pracy, ja pytam? 15 lat temu organizowały szkolenia, można było zrobić kurs na widlaka na przykład. 5-10 lat temu się przychodziło po podpis raz w miesiącu, były jakieś tam niby kontrakty, panie udawały że coś robią. W zeszłym roku zmieniono że trzeba się podpisywać raz na 3 miesiące, ale przychodziły powiadomienia smsem. Teraz pani podczas ostatniej wizyty stwierdziła, że smsy już nie będą wysyłane i podpisywać się nie Pokaż całość