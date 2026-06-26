I ponownie dowiadujemy się o tym dopiero jak się pojawi jakiś odważny człowiek który sie nie boi narazić całej partyjnej mafii.

A tak to nikt nie robił audytów i kontroli xD

Za to jak przedsiębiorce sprzedaje pizze z krewetką i źle policzy podatek to już urzędasy pierwsze do kontrolowania!

Dlaczego w tym kraju dopiero się coś kontroluje jak jest jakaś afera? :(

I dopóki media coś grzeją to się tym wszyscy zajmują Pokaż całość