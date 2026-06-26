Rekord lekarza ze Śląska - 5 tysięcy godzin w rok, średnio 14 godzin dziennie
Przewodniczący Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski chce ujednolicenia maksymalnego możliwego czasu, który lekarz może miesięcznie przepracować na kontrakcie. Takie zmiany wprowadził już jakiś czas temu Sosnowiecki Szpital Miejski, gdy okazało się, że w 2023 roku jeden z pracowników chirurgiiairaG
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Komentarze (19)
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@duble2: przecież to jest wszystko zgodne z prawem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A tak to nikt nie robił audytów i kontroli xD
Za to jak przedsiębiorce sprzedaje pizze z krewetką i źle policzy podatek to już urzędasy pierwsze do kontrolowania!
Dlaczego w tym kraju dopiero się coś kontroluje jak jest jakaś afera? :(
I dopóki media coś grzeją to się tym wszyscy zajmują