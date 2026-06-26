Poważne zarzuty dla Francuza, który wszedł do tunelu metra w Warszawie.
Na trzy miesiące został aresztowany 22-letni obywatel Francji. Może odpowiadać za próbę zamachu na infrastrukturę. Sprawę przejął 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej.Zeswirowany_Michal
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Komentarze (24)
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zapomniał angielskiego? rosyjskiego?
Na pewno nie był to graficiarz (brak farby), bo by go puścili z mandatem na 500zł.
Na pewno nie był to kolorowy (za głupi są) żeby dezaktywować konkretny system wentylacji. No a jak wentylacja to na myśl przychodzi mi zamach z sarinem w Tokio. Tylko, że Ruscy raczej sarinu nie używają więc ta fałszywa flaga mogła się nie udać
@julian69: Ciekawostka: kult miał ok 10 tys. wyznawców w Japonii i ok 30 tys. w Rosji.
przecież tam to rozdaję te obywatelstwa głównie jakimś terrorystom
Więcej na temat kulisów tej sprawy i tego..