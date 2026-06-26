Na początku próbował coś tłumaczyć, ale potem już nie współpracował.

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zapomniał angielskiego? rosyjskiego?Na pewno nie był to graficiarz (brak farby), bo by go puścili z mandatem na 500zł.Na pewno nie był to kolorowy (za głupi są) żeby dezaktywować konkretny system wentylacji. No a jak wentylacja to na myśl przychodzi mi zamach z sarinem w Tokio. Tylko, że Ruscy raczej sarinu nie używają więc ta fałszywa flaga mogła się nie udać