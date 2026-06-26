Rekordowy dyżur lekarza: 176 godzin ! Inny natomiast uzbierał 1200 nadgodzin
Rekord zanotowała Państwowa Inspekcja Pracy na południu Polski. 176 i pół godziny oznacza prawie tydzień pracy bez przerwy. Inny lekarz uzbierał ponad 1200 nadgodzin. Liczby z pewnością robią wrażenie, ale takie wyczyny nie są zgodne z prawem. Dyrektywa unijna określa, że dopuszczalny czas to 18 gairaG
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Komentarze (38)
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I najlepsze jest to że pobił rekord Guinessa pracując w dwóch szpitalach i jednej placówce medycznej jednocześnie
Powinny pójść kontrole z PiPu i zarządać zwrotu pieniędzy za 'nadmiarowe nadgodziny', do czasów covida, za wszystkie lata wstecz.
Ale dlaczego? Czyżby było NIEWYSTARCZAJĄCO lekarzy?! Co na to NIL?
Ewentualnie pod telefonem, ale jak przyjedziesz ze złamaniem otwartym kolana o 3 w nocy to sie dowiesz „dobrze lekarz juz odebral telefon, zbiera sie bedzie za godzine w szpitalu, jak nie bedzie miejsca do zaparkowania to za godzine i 20 min” xD
To się zaraz wszystko wyprostuje. Będą po 8 pracować ale za 2000 za godzinę żeby prawo było OK i kasa się zgadzała. Mleko i tak już się wylało to mają nas w dupie. Pamiętam jak wypowiadali się o pacjentach na swojej zamkniętej grupie... Tam nie ma szacunku do nas jako sponsorów tych wojaży ani