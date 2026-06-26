"Rekord zanotowała Państwowa Inspekcja Pracy na południu Polski. 176 i pół godziny oznacza prawie tydzień pracy bez przerwy."



To się zaraz wszystko wyprostuje. Będą po 8 pracować ale za 2000 za godzinę żeby prawo było OK i kasa się zgadzała. Mleko i tak już się wylało to mają nas w dupie. Pamiętam jak wypowiadali się o pacjentach na swojej zamkniętej grupie... Tam nie ma szacunku do nas jako sponsorów tych wojaży ani Pokaż całość