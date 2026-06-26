Koszt koncertu Blanki w Świnoujściu to ponad 184 tysiące z publicznych pieniędzy
Na kilka dni przed wydarzeniem sprzedanych było 81 z 962 biletów. Zmieniono zatem na bezpłatne aby Blanka nie występowała przed garstką publiczności. Niewielu chętnych do zapłacenia 60zł za bilet na występ Blankidickkick
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Komentarze (67)
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@tomasz-sadurski: I widzisz. Tutaj właśnie jest całe sedno problemu. Piszesz o kimś, że jest pseudo artystą a nie umiesz nawet uargumentować swojego zdania dlaczego tak uważasz, ale za to próbujesz robić jakieś fikołki i jedyne co umiesz to dać -1.
@Casuperu: Blanka to jest dość popularna piosenkarka, jedna z topowych w Polsce od kilku lat która była na eurowizji. Problemem nie jest sama Blanka, Modelki czy tam ktoś jeszcze o kogo występ się czepiano problemem jest to, że ludziom to przeszkadza dopiero w momencie jak zmienia się generacja artystów.
Na c--j