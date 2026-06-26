"22 kwietnia 2026 r. Dawid Kacprzyk pojawił się na szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Wolskiego. Zapoznał się z personelem. Pracownikom przekazano, że zostanie ich nowym szefem.

Kacprzyka przedstawiono w tej roli, choć nie wygrał żadnego konkursu. Co więcej, nie miał kompetencji zawodowych, by pełnić stanowisko kierownicze w miejskim szpitalu.

Ostatecznie do zatrudnienia nie doszło. Dlaczego? Są dwie wersje. Jedna mówi o sprzeciwie załogi. Druga, że Kacprzyk zażądał zbyt dużo pieniędzy.

Niedługo później prezes Pokaż całość