Kacprzyk miał kierować SOR-em w Szpitalu Wolskim. Przedstawiono go już załodze
22 kwietnia 2026 r. Dawid Kacprzyk pojawił się na szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Wolskiego. Zapoznał się z personelem. Pracownikom przekazano, że zostanie ich nowym szefem. Kacprzyka przedstawiono w tej roli, choć nie wygrał żadnego konkursu. Co więcej, nie miał kompetencji zawodowych [...]Bobito
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Komentarze (63)
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1. czy był konkurs na stanowisko?
2. czy rekrutacja była powszechnie ogłoszona?
2. czy Dawid Kacprzyk miał najlepsze kwalifikacje?
Kacprzyka przedstawiono w tej roli, choć nie wygrał żadnego konkursu. Co więcej, nie miał kompetencji zawodowych, by pełnić stanowisko kierownicze w miejskim szpitalu.
Ostatecznie do zatrudnienia nie doszło. Dlaczego? Są dwie wersje. Jedna mówi o sprzeciwie załogi. Druga, że Kacprzyk zażądał zbyt dużo pieniędzy.
Niedługo później prezes
@Bobito: Jak to nie miał, akurat Kasprzyk miał mase doświadczenia w przydziałach partyjnych na wysokie stanowiska xD
@Bobito: Klasyka gabinetu Trzaskowskiego xD i pomyśleć że takie byle co mogło zostać prezydentem RP, a wykopki się podniecały że po Francusku mówi.
@Bobito: myślę, że zna bardzo dobrze ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kabaret
XDDDD
¯\(ツ)/¯
Król życia. No i, równie trafny, ciąg dalszy cytatu:
– Franz, w co ty się teraz bawisz? W politykę?
– Nieeee, bandytą mogę być, nie politykiem.