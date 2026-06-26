Lekarz pracował ponad 70 godzin bez przerwy.
Kontrolerzy ustalili, że w ośmiu placówkach lekarze i pielęgniarki pracowali nieprzerwanie dłużej niż dobę, a rekordzista pozostawał na dyżurze przez 70 godzin i 10 minut.staryjednaknowy
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Komentarze (14)
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najbardiej absurdalne jest to
Mam propozycję; skoro nie trzeba być fizycznie na dyżurze, to może nie trzeba być w ogóle lekarzem?
Ja się zgłaszam. Za połowę stawki ( ͡€ ͜ʖ ͡€)
Narzekamy na "uśmiechnietych", zapominając jak było wcześniej za PISiorów. A jeszcze wcześniej za "uśmiechniętych".
Spada już tylu specjalistów z NFZ, że się zastanawiam gdzie rodziców zapiszę.