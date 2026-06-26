po 17 godzinach bez snu człowiek funkcjonuje mniej więcej jak po alkoholu na poziomie 0,5 promila alkoholu we krwi, a po 24 godzinach jak przy 1,0 promila. i to nie jest metafora z mema, tylko porównanie używane w materiałach NIOSH/CDC o pracy zmianowej i zmęczeniu. A tu mówimy o 70 godzinach i 10 minutach... czyli prawie trzech dniach, w zawodzie, w którym pomyłka nie oznacza źle wysłanego maila.



najbardiej absurdalne jest to Pokaż całość