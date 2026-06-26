Czystka w krakowskim HSBC. Hindusi są tańsi
Krakowski rynek usług biznesowych właśnie otrzymał bolesne uderzenie od jednego z największych graczy na globalnej szachownicy finansowej. HSBC, brytyjski gigant bankowy, bez skrupułów tnie etaty pod Wawelem. Sentymentów na giełdzie nie ma - kiedy koszty w Europie Środkowej rosną, kapitał natychmiasFXMAG
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Komentarze (64)
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Chcesz prowadzić biznes w Europie? Korzystasz ze stabilnej gospodarki, porządku prawnego, niskiej przestępczości i bezpieczeństwa zapewnianego przez siły zbrojne? I przede wszystkim; masz dostęp do bogatego rynku? No to masz się do tej gospodarki dokładać. Masz tu płacić podatki i tutaj tworzyć miejsca pracy.
A jak się nie podoba, to wyp-----laj do Bangladeszu robić interesy z pasterzami kóz.
Jasne zasady bolą? Nie ma obowiązku robić interesów w Europie.
Unia jest dosłownie naszpikowana regulacjami i co roku dostajemy kolejne. Zmuszenie firm do ograniczenia outsourcingu akurat byłoby bardzo pożyteczne. Przecież po to nakłada się cła ( ͡º ͜ʖ͡º)
W Szwajcarii masz chociaż prawo wymuszające stawki takie jak przeciętne na rynku więc nie możesz ściągnąć sobie na wizę taniej siły roboczej. Da się to ograniczać.
Tak samo sytuacja ze zwrotami VAT jest chora, w ogóle nie powinno być zwrotów powyżej kwoty VAT którą sam wpłaciłeś. Możesz mieć upust przyszłościowo
A tak serio to kto z hindusami pracował, ten w cyrku się nie śmieje
Wielokrotnie też widziałem jak po np. 2 letnim kontrakcie z indiami ktoś wysoko orientował się, że do zastąpienia jednego Polaka/Niemca itp trzeba 3-5 Hindusów i na koniec wcale taniej nie jest. w końcu korpo
@saweko: Nie wraca. Bo w międzyczasie na wyższe stanowiska wskakuje paru hindusów, którzy bardzo skutecznie wpychają kolejnych swoich na stołki i kryją service center w Indiach.
@Escalade: bo ci managerowie nieoficjalnie mają prowizje z tych stołków w Indiach. To jest patologia niszcząca rynek zachodni.
@killuawykop: A to spoko, nic się nie da zrobić, elo.