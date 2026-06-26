Oni są tylko pośrednio tańsi, bo rząd Indii dopłaca jeśli przenosisz do nich pracę z innego kraju. Najbardziej dotują AI. Także hindus dostanie że 70kUSD na rok jeśli jest specjalistą a Bank zapłaci za to z 30kusd, a resztę dopłaci rząd. Płacz będzie jak się dopłaty skończą, bo to chyba na 5 lat tylko jest. Hindusi dużo tańsi nie są. To tek jakby powiedzieć, ,że Chińczycy za miskę ryżu pracują.....nie pracują. Statystyczny Pokaż całość