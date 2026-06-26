Czy zasada równości zapisana w konstytucji nie obowiązuje ZUS?

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Nie. Sędziowie, którzy powinni stać na straży przepisów, norm i zasad prawnych, sami relatywizują, urwią prawo i siebie. Manipulują pod potrzebę chwili i kanalie jeszcze będą pouczać, że ty masz się stosować do przepisów a państwo to tak różnie, zrelatywizuje się pod potrzebę.Mówimy, o państwie w którym TK potrafił wydalić z siebie orzeczenie, że przepis jest niezgodny z konstytucją, ale już niech