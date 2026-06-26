Kiedy ktoś zażąda równego traktowania Obywateli i ZUS?
ZUS konfiskuje składki, obywatel może żądać zwrotu tylko 5 lat wstecz. Czy zasada równości zapisana w konstytucji nie obowiązuje ZUS?H100
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ZUS konfiskuje składki, obywatel może żądać zwrotu tylko 5 lat wstecz. Czy zasada równości zapisana w konstytucji nie obowiązuje ZUS?H100
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Komentarze (16)
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@powsinogaszszlaja: Oczywiście geniusze z PIS będą krzyczeć wina Tuska.
Czy to te same przeszkody co przeszkadzają zmniejszyć tymczasowy 23% VAT?
Nie. Sędziowie, którzy powinni stać na straży przepisów, norm i zasad prawnych, sami relatywizują, urwią prawo i siebie. Manipulują pod potrzebę chwili i kanalie jeszcze będą pouczać, że ty masz się stosować do przepisów a państwo to tak różnie, zrelatywizuje się pod potrzebę.
Mówimy, o państwie w którym TK potrafił wydalić z siebie orzeczenie, że przepis jest niezgodny z konstytucją, ale już niech
chcieliście to macie lol
człowiek i tak traci, bo przecież pieniądze zjada inflacja, ale, żeby mu jeszcze całość ukradli co odkładał zazwyczaj przez całe życie