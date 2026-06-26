Powiatowy UP w Kłodzku skraca godziny pracy urzędników, a Ty pracuj po 8h
Urzędnicy wykonujący biurową pracę muszą wyjść wcześniej, bo nie są w stanie pracować w takich warunkach, a my opłaćmy w podatkach te 2h pracy każdego z nich. Rozumiem, że odrobią te godziny kiedy indziej, prawda?mstasiek
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Komentarze (55)
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Taniej by wyszło w ogólnym rozrachunku centralna klimę zamontować ale nie.
To nie szeregowy urzędnik odpowiada za miejsce pracy ale pracodawca.
Wiesz tam to jeszcze pikuś, bo wszyscy urzędnicy, zaś w takim mzk gorzow to dyskryminacja, bo np w dniu 25 czerwca ze względu na temperatury Panie pracują do 14.
Takie jest moje zdanie, pretensje do całego urzędu dalej wrzucają do jednego wora szarych urzędników.
a osoba decyzyjna ma imię i nazwisko.
Zamiast miec pretensje do swoich pracodawcow ze kaza wam zapieprzaac w 40 stopniach to pretensje macie do urzednikow ze nie musza sie gotowac w swoich biurach XD
Polak polakowi polakiem, tyle
Ten urząd w dobie pracuj/olx jest totalnie niepotrzebny.