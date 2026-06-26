ale nie rozumiem w czym problem? co za różnica gdzie pani anetka się nudzi? ten urząd nie jest od szukania pracy, bo tylko desperaci dają tam oferty dla innych desperatów. anetka udaje, że jej zależy na znalezieniu pracy a bezrobotny, który tam jest tylko dla ubezpieczenia udaje, że jej szuka. teraz już nawet błota do urzędu nie musi nosić. wystarczy, że zadzwoni raz na dwa miesiące, że jeszcze żyje. anetka go odchaczy, Pokaż całość