Przecież jeszcze niedawno NIL dawał argument, że nie potrzeby takiej ustawy, bo takie dane już istnieją, skąd zatem taki opór? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



To chyba jedyny taki zawod, w którym gdzie nie spojrzysz tam paradoks Schrödingera ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Wygląda na to, że lekarze powinni mieć regularne badania psychologiczne, ewidentnie z główkami u nich coś nie tak.