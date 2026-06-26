Lekarze chcą zablokować ustawę. Jankowski: jeśli prezydent podpisze, pójdziemy d
Samorząd lekarski nie zamierza ustąpić w sprawie zbierania danych o zarobkach łączonych z PESELMirasthrope
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Samorząd lekarski nie zamierza ustąpić w sprawie zbierania danych o zarobkach łączonych z PESELMirasthrope
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Komentarze (52)
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To będzie piękna PRowa akcja, naród Was pokocha!
To chyba jedyny taki zawod, w którym gdzie nie spojrzysz tam paradoks Schrödingera ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wygląda na to, że lekarze powinni mieć regularne badania psychologiczne, ewidentnie z główkami u nich coś nie tak.
Ty uważaj bo się okaże że robią znowu Schrödingera i się okaże że:
- są na tyle zdrowi że mogą brać dyżury
- ale na tyle chorzy że im się renta z ZUS należy xD
PATOLOGIA
Tego się chyba boją najbardziej ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Z_d--y_strzelec: i żeby NFZ miał dostep do tego systemu, i żeby mógł robic niezapowiedziane kontrole dowolnego dnia w roku o dowolnej godzinie, przyjezdzaja z zaskoczenia i sprawdzaja czy typ ktory w systemie widnieje jak peniacy dyżur jest na dyżurze. Dodatkowo zeby mogli sprawdzić czy śpi? Jeżeli śpi, to
Ah, pięknie się podkładają lekarze.
Ch*ja ugrają w tych "trybunałach", bo taki przykładowy kraj EUROPEJSKI jak Szwecja ma jawność:
Najwidoczniej nie jest łamane żadne prawo nad którym rzeczone trybunały czuwają ¯\(ツ)/¯