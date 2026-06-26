Awantura z psem w warszawskiej galerii Młociny. Kobieta krzyczała: "Bierz go"
W sieci udostępniono kilka nagrań, na których widać awanturującą się kobietę z jakimiś ludźmi. W samym środku konfliktu jest przerażony pies, który nie wie, co ma zrobić. Wariatka próbowała go nawet nasłać na ochronę, ale na całe szczęście jest mądrzejszy od niej.deZZed
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Komentarze (41)
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@jacek-derek: ograniczenia
Paradoksalnie pies na swój sposób atakował i bronił swojej (jebniętej) pani.
Na szczęście zamiast iść na ostro i gryźć po prostu skakał na "napastnika"
Psa do adopcji, babę do uśpienia... ¯\(ツ)/¯
@konkarne: babę też można adoptować, są takie specjalne ośrodki dla nieodpowiedzialnych dorosłych
@niko444:
Ale co ma pies do tego. Znam takich ludzie co totalnie skrzywionego psa są w stanie wyciągnąć do cywilizacji mimo,że normalnie poszedł by do uśpienia. A były to psy tak agresywne,że nie szło z nimi złapać kontaktu bo rzucały się od razu.
Ale trafiały do miejsca gdzie rolę wychowawczą spełniał człowiek i stado psów różnych ras,szkolonych
kategoria złoto.
I o ile ja nie mam problemów z psiarzami o tyle takie k*rwisko prosto do dołu z wapnem zaraz za fafikiem