to są lata przymykania oka na psiarzy, to teraz włażą nam na głowe, pora zrobic z nimi porządek, od zaraz powinna powstac ustawa o zabronieniu posiadania ras agresywnych, po drugie tą babe zamknąć w pace na pol roku i zakaz posiadania zwierzat na 10 lat, w przypadku spowodowania uszczerbku na zdrowiu przez psa pies z automatu do uśpienia. To prawo powinno być na wczoraj co te k**wy z rządu robią oprocz obsadzania Pokaż całość