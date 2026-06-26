Rząd pompuje 287 mln zł w urlopy górników. Kurs JSW bezlitośnie w dół
Górniczy gigant JSW podpisał właśnie kluczową umowę z ministrem energii, zabezpieczając gigantyczną kwotę na odprawy i urlopy osłonowe dla ponad 3000 pracowników w 2026 roku. Choć to ważny krok w transformacji sektora, warszawska giełda pozostaje bezwzględna. Kurs akcji spółki kontynuuje zjazd na poFXMAG
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Komentarze (42)
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Do tego flapsy, pracownicy biurowi
@Plecakowicz: Argument z cyklu: "skoro tak łatwo kraść, to czemu nie sam nie kradniesz?". Wam to już w dekiel jebło. Nie każdy może być górnikiem, nie każdy chce. Co nie znaczy że musi dopłacać tym k----m ze swoich podatków. Dla mnie górnik
@znowuzapomnialemhasla: zdecydowanie więcej ;). Nie zapominaj o dopłatach do KRUSU.