9 mld. zł (słownie: dziewieć miliardów złotych) idzie co roku z naszych podatków na dopłaty podtrzymujące przy życiu nierentowne górnictwo. Na trzynastki, czternastki, barbórki, nie mówiąc o wcześniejszych emeryturach górników. A teraz jeszcze na urlopy i odprawy. Co jeszcze? Może darmowe wczasy za granicą? Więcej dopłat, państwo wytrzyma! Czy znajdzie się wreszcie ktoś taki jak Margaret Thatcher, kto ukróci to eldorado?