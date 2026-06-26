Polska, Niemcy i Francja przeciwko likwidacji banerów cookies
Polska, Francja i Niemcy sprzeciwiły się propozycji Komisji Europejskiej w sprawie likwidacji banerów z ciasteczkami na stronach internetowych. Zamiast jednego domyślnego ustawienia dla wszystkich stron, będą dalej irytujące banery dla każdej witryny osobno.jestemjakijestem1212
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Komentarze (20)
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Nazwiska tych sprzedajnych idiotow, lobbujacych na rzecz googli i im podobnych.
szukamy dalej, ale chyba o cos innego tutaj chodzi
@Kaviar: Polacy.
Demokratycznego głosowania obywatelskiego w tej sprawie nie było.