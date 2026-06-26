70 godzin na nogach. NIK odsłania patologię w polskich szpitalach
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała porażający raport z kontroli polskich szpitali klinicznych. Rekordzista pracował bez przerwy przez 70 godzin i 10 minut lekarze na kontraktach cywilnoprawnych nagminnie pracują po 2-3 doby z rzędu, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjentów. To jednFXMAG
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Komentarze (40)
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Artykuł 70h "na nogach".
Rzeczywistosc: spał i grał na telefonie w kanciapie, w tym samym czasie ludzie na salach nie wiedzieli co im jest i jakie dalej mają możliwości bo nie było czasu im wyjaśnić na 30 sekundowym obchodzie :)
Ludzie przecież to są bujdy, oni tam są jak ten cały partyjny cwaniaczek był w szpitalu a faktycznie był na spotkaniach partyjnych, w TV lub spał w domku.
Paradoksalnie limity na studiach trzeba zwiększyć, bo jest ich za dużo...
@Jacolex: Gdyby tylko istniał sposób, dzięki któremu można by zwiększyć ogólną liczbę lekarzy w przyszłości ¯\(ツ)/¯
@piotr-glabik: "limity na studiach trzeba zwiększyć" - nie wyszedł mi sarkazm, bo miało być "zmniejszyć"
@zatyczkos: