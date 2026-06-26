Za tyle godzin wzial pieniadze. Pracowal w porywach pewnie ze 30% tego, o ile wszystko nie jest fikcja. Nawet ja wiem ze maksymalny efektywny czas pracy to 8 do 10h na dobe. Te godziny czasu pracy nie zostaly wprowadzone przypadkiem, tylko wszystko wynika z analiz. Nawet kierowcy ciezarowek maja ograniczenia czasu pracy i obowiazkowe przerwy, ale lekarzy to nie dotyczy.