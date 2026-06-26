Żymianie mieli 12 letnie żony. U Arabów tro norma ale u żymian?
Izraelskie służby wtargnęły do kilku miejsc w Yavneel, które były powiązane z chasydzka sektą. Jej członkowie wydawali za mąż nieletnie dziewczynki. Część z nich miała już nawet dzieci. Odkryto co najmniej 20 takich przypadków.hopex
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Komentarze (40)
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Maryja miała 12-16 lat w momencie narodzin Jezusa. Trochę to nie pasuje do wizerunku z obrazów, ale nikt się do tej pory nie odważył namalować gówniary z 6 klasy podstawówki.
ci których imienia nie wolno wymawiać
(tj. zmienią Ci kredyt hipoteczny na gotówkowy denominowany w lirach tureckich ;)