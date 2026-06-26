UPA uderzyła na cywilny pociąg. Najbardziej haniebny napad w historii Polski!
16 czerwca 1944 roku w okolicach Zatyla na Roztoczu doszło do jednego z najbardziej tragicznych i najmniej znanych wydarzeń II wojny światowej. Oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) napadły na polski pociąg przewożący ludność cywilną. Atak zakończył się śmiercią wielu niewinnych osób oraz pozpowsinogaszszlaja
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Komentarze (13)
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Nie zacietrzewiaj się, Mirku.
Zauważ, że w dyskusji o wzajemnych winach Akcja Wisła wskazywana jest przez wUkraińców jako "zbrodnia polska na narodzie ukraińskim". Bez dywagowania, czy robili to komuniści, czy niekomuniści. Zatem zniżając się do poziomu tej polemiki z wUkraińcami zwracam uwagę na ten "szczegół", że nie była to r--ź, jak ta Wołyńska.
@kanis-sapiens: nawet zbrodnicze komuchy były bardziej cywilizowane niż ukraińscy bandyci z upa i ukraińska czerń/ludność która ich wspierała.
Oni mordowali bezbronne kobiety i dzieci a komuchy tylko przesiedliły tych bandytów by powstrzymać ludobójstwo.
https://www.bbc.com/news/articles/cp3peyykxd5o
https://www.bbc.com/news/videos/cwypkvpdz3eo
https://www.youtube.com/watch?v=cjTHWwaulnU