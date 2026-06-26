Czyli najpierw był ból d--y o chłodzenie w obiegu otwartym w serwerowniach. Nvidia ponoć rozwiązała to i teraz będzie obieg zamknięty. Woda nie ucieka przez komin.

No to się przywalają, że elektrownie mają obieg otwarty. Miały obieg otwarty od 150 lat ale nagle teraz to zagadnienie. Elektrownie wodne też nie są 100% kosher. Bo woda paruje ze zbiornika retencyjnego. Na koniec tego wszystkiego doczepią się, że Jensen Huang nosi za ciepłą kurtkę Pokaż całość