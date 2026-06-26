AI za mocne nawet dla Nvidii. Serwery chłodzone już tylko "wrzątkiem"
Sektor sztucznej inteligencji rozwija się błyskawicznie, ale ta technologia skrywa drugą, ciemną stronę medalu, czyli gigantyczny apetyt na wodę. Podczas gdy Dolina Krzemowa ekscytuje się nowymi LLM-ami, giełdowy gigant Nvidia próbuje ugasić wizerunkowy pożar.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
Przemysł stosuje chłodnice wyparne, gdzie woda leci w atmosferę. Dla przykładu:
Jak odprowadzić 1 MW
Jak odprowadzić 1 MW ciepła?
Obieg zamknięty: potrzeba 40-80 kW mocy wentylatorów, ogromnej powierzchni wymiennika, a przy 35*C na zewnątrz zaczyna się płacz.
Szambo takie jak infor.pl.
Przeczytaj sam tytuł ---> Chłodzenie "wrzątkiem". Cudzysłów by się okazało że jednak chodziło komuś o wodę w wyższej temperaturze niż 8 stopni ale tytuł clikbait jest.
Dlatego polecam nie klikać w te 2 raki FXMAG oraz INFOR.PL
Niedawno stwierdzili że Cola ma 5% VAT
https://wykop.pl/link/7967877/cisowianka-pozywa-skarb-panstwa-woda-23-vat-a-cola-5/
@PanDeMia: nieznana.
Zużycie wody przez centra AI nie jest jakieś specjalnie gigantyczne w stosunku do całej gospodarki, podlewanie pól golfowych zużywa więcej wody. Problemem jest gdzie te centra stawiają i zasoby wodne w tych konkretnych miejscach. Plus temperatura i prąd.
@luxxus: chłodniejsze miejsca praktycznie nigdy nie są chłodne przez cały rok. Jeżeli masz chociaż jeden ciepły miesiąc to i tak musisz mieć rozwiązanie, które sobie da z tym radę. Pamiętaj, że przez ogromną cenę chipów warunkiem koniecznym opłacalności takiego data center jest praca na okrągło.
Taka woda też jest często po prostu za zimna o kilkadziesiąt stopni, więc konieczne jest jej
No to się przywalają, że elektrownie mają obieg otwarty. Miały obieg otwarty od 150 lat ale nagle teraz to zagadnienie. Elektrownie wodne też nie są 100% kosher. Bo woda paruje ze zbiornika retencyjnego. Na koniec tego wszystkiego doczepią się, że Jensen Huang nosi za ciepłą kurtkę