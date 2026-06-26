Polskie i ukraińskie firmy będą produkowały w Polsce silniki odrzutowe
Unimot S.A., PZL Defence (spółka z Grupy Unimot) oraz ukraińska spółka JSC Ivchenko-Progress podpisały memorandum o współpracy w zakresie rozwoju, produkcji i komercjalizacji małogabarytowych silników turboodrzutowych oraz innych technologii dla sektora lotniczego i obronnego.SzlachcicPolny
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Komentarze (45)
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@malkontent: jak kazde panstwo mamy swoje problemy. Polska ma tez mnóstwo zalet. Da się żyć, nie jest defetyzmu.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
założyli spółkę, jeden miał kasę, a drugi doświadczenie.
Po roku ten z kasą miał już tylko doświadczenie, a ten drugi zniknął...