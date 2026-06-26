No i tak się traci głosy wyborców. PO powinno teraz zrobić rewolucję w szpitalach. Audyty zmiana przepisów.

Przesłuchanie wszystkich pracowników bo na bank mają dużo do powiedzania ale bali się wywalenia z roboty.

W ten sposób by pokazali, że szambo wybiło, ale przynajmniej będzie happy end, że to naprawią jakoś.



A oni zamiast tego starają się atakować tego lekarza co to zgłosił i udawać, ze to wszystko to polityczna ściema itp.