Zgłaszają się lekarze ze szpitala południowego, chcą zeznawać.
Zgłaszają się lekarze ze Szpitala Południowego, którzy chcą zeznawać przed rzecznikiem Naczelnej Izby Lekarskiej. Mówią o niedostatku nadzoru, o braku kompetencji, o wykonywaniu procedur ponad swoje możliwości i o pewnych zaniedbaniach, na które zwracano uwagę bez efektu. (...) Bali się mówić wcześEmerald84
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Komentarze (106)
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Prokuratury która dla zwykłego kowalskiego, jest w stanie nawet nagiąć "logikę", aby tylko udowodnić mu winę, przykład?
Chociaż by ŚP. Tomasza Komendy.
Czyli jak zwykle, SĄ RÓWNI I RÓWNIEJSI
wyłącz myślenie, włącz tiktoka!
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
@RedBaron: Czytales tekst? Oni nie chca zeznawac przed prokuratorem, oni chca "zeznawac" przed swoim kolega po fachu.
Ale to on jest prawdomówny a do tego Alfonsa przypięto łatkę jedynego kłamcy.
Przesłuchanie wszystkich pracowników bo na bank mają dużo do powiedzania ale bali się wywalenia z roboty.
W ten sposób by pokazali, że szambo wybiło, ale przynajmniej będzie happy end, że to naprawią jakoś.
A oni zamiast tego starają się atakować tego lekarza co to zgłosił i udawać, ze to wszystko to polityczna ściema itp.
Zgadzam się z całą twoją analizą, poza tym, że stracą wyborców. Nie stracą, a przynajmniej nie na tyle, żeby ich to zmotywowało do realnych zmian. Oni wszyscy na tej patologii zbyt ładnie się pasą, żeby doły partyjne pozwoliły górze zrobić jakąś rewolucję, więc dopóki poparcie stabilne, to będą iść w zaparte i może wyborcy to łykną.