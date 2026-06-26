Warto może też poruszyć temat zarządu szpitala, który równiez jest odpowiedzialny za tego typu naruszenia. Nie powinniśmy poprzestać wyłacznie na Kacprzyku. Może ktoś prześwietlił by te osoby i zrobił odpowiedni materiał by nagłosnić równiez kwestię osób odpowiedzialnych za zatrudnienie go na takich warunkach i brak nadzoru albo przymykanie oka. Ktoś mu na to pozwolił.

Cała sprawa nie może się tez zakończyć na jednym szpitalu, bo nie tylko tam dochodzi do nieprawidłowości