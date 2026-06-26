Zarobki lekarzy powinny być jawne ? Nie zgadzamy się
Nie chcemy, by w imię transparentności poświęcane były dane wrażliwe. Uważamy, że dzisiaj zaczyna się od lekarzy, a za chwilę rząd będzie chciał sięgnąć po dane dotyczące innych zawodów. Lekarz na etacie powinien zarabiać 3 średnie krajowe. Lekarzy jest za dużo dlatego mają pracować ponad 300 goairaG
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Komentarze (97)
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@pepedros: i co najlepsze, te akurat nie są ukryte bo wszystko jest na bipach, soft, jaki sprzęt, nawet modele routerów..
a spróbuj dostać na podstawię dostępu do informacji publicznej umowę na wywóz śmieci na wygwizdowu od wójta to cię wyśmieje
Tam jest pełna jawność wynagrodzeń.
Co oni, nie wiedzą, że to dane wrażliwe?
jeden z powodów dla których jestem przeciwny powszechnej informacji o zarobkach
Cała sprawa nie może się tez zakończyć na jednym szpitalu, bo nie tylko tam dochodzi do nieprawidłowości
i dzięki takiej narracji na kremlu strzelają korki od szampana.
XD
Nie zawodów tylko stanowisk opłacanych z publicznych pieniędzy.
W d--ie mam, ile kto zarabia w swoim prywatnym gabinecie.
Każdy kto bierze kasę z budżetu państwa tj. od społeczeństwa powinien być wymieniony z imienia i nazwiska jakie kwoty pobiera. Nie pasuje,