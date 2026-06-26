1. Kolumna pojazdów BYŁA już na skrzyżowaniu kiedy karetka była jakieś 50 metrów od niego.

2. To nie jest wina polityka tylko Policji (a konkretniej tych konkretnych którzy pilnowali skrzyżowania). Jeśli ktoś myśli, że jakikolwiek polityk zaryzykowałby 20 sekund przyjechania wcześniej kosztem takiego filmiku to jest głupi.



Jestem daleki od bronienia polityków ale tutaj po prostu za bardzo nie ma się do czego p-------ć.