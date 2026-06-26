Policja zatrzymuje karetkę na sygnale, żeby polityk mógł przejechać.
Podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku policja zatrzymała karetkę na sygnale wiozącą chorego do szpitala, żeby jakiś polityk mógł przejechać.SympatycznyWiewior
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Komentarze (30)
najlepsze
--- Policjanci już i tak byli ustawieni do przepuszczenia kolumny.
--- Kolumna była pierwsza na skrzyżowaniu.
--- W ramach zapewniania bezpieczeństwa polityków własnych i obcych szczególną ochroną traktuje się takie przejazdy. Jakiekolwiek niespodziewane zdarzenia blokowania mogą być elementem zamachu terrorystycznego. Kolumnom zagrożonym zapewnia się płynny przejazd, aby nie stały się celem na strzelnicy.
--- Nie ma za bardzo przepisów o pierwszeństwie między pojazdami uprzywilejowanymi. Na miejscu
@Dragonan: Pytanie podstawowe dlaczego w ogóle tam miała jechać jakaś kolumna? Dlaczego politycy nie mogą zaznać tego dobrobytu jaki nam zapewniają i pojechać zwykłym samochodem? A może skoro planeto płonie to łowełki albo zbiorkom? Czy tyle to nie? Jak mają likwidować korki albo kolejki do lekarzy jak wszystko dostają bez czekania? Może niech poczują na własnej skórze chociaż odrobinę dobrobytu który
2. To nie jest wina polityka tylko Policji (a konkretniej tych konkretnych którzy pilnowali skrzyżowania). Jeśli ktoś myśli, że jakikolwiek polityk zaryzykowałby 20 sekund przyjechania wcześniej kosztem takiego filmiku to jest głupi.
Jestem daleki od bronienia polityków ale tutaj po prostu za bardzo nie ma się do czego p-------ć.
@NocnyFuriat: Rozejrzyj się naokoło. Reprezentujemy kulturę, w której ludzie podświadomie mają zamiłowanie do anarchii (odróżnić o anarchizmu). Na luzie znajdą się ludzie, którzy będą chcieli w jakiś sposób zaatakować obecną w mediach osobę na podstawie własnych widzi misiów.
Sam tytuł i opis to tanie granie na emocjach, szczególnie, że taka konferencja to impreza wysokiego ryzyka i np. trzeba brać pod uwagę, że rosyjskie służby będą chciały uderzyć.