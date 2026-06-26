Żołnierze to będą nowi górnicy - tylko tych jest jeszcze więcej. Za 20 lat jak zaczną odchodzić ci przyjęci w pospolitym ruszeniu bo wojna na Ukrainie będą większym obciążeniem niż górnicy. A wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że po latach braku modernizacji armii i orania wszystkiego co się dało, obudziliśmy się z ręką w nocniku, a że na zamówienia trzeba poczekać, to jeden minister wojny postanowił pójść na łatwiznę i by było Pokaż całość