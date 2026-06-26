Chcielibyście pół miliona odprawy emerytalnej?
Odchodząc z wojska na emeryturę przysługuje 6cio miesięczna odprawa finansowa oraz odprawa mieszkaniowa. Wyliczyłem, że na dziś dla żołnierza po 25 latach służby z żoną i 2 dzieci odprawa mieszkaniowa to jest 487 tys. zł + jeszcze normalna odprawa w wysokości 6 pensji, a więc ponad pół miliona.alibaski
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
chyba tylko w gromie i formozie nie
A gdzie 12 pensji rocznych? Gdzie ekwiwalent za urlop?
Jak już bierzesz się za zaglądanie komuś do portfela to rób to porządnie, amatorze.
Zapisz się do wojska i korzystaj! To benefity dla każdego :)