Nie miesiące, a lata. Kubeł zimnej wody w sprawie Dawida Kacprzyka
Jeśli ktoś liczył na szybki i spektakularny ciąg dalszy afery wokół Dawida Kacprzyka, prawdopodobnie się rozczaruje. Prokuratura, która w związku ze sprawą prowadzi dwa śledztwa, obecnie, nie wyznaczyła terminu przesłuchania Dawida Kacprzyka. W NIL dowiadujemy się zaś, że to kwestia dwóch-trzech latstaryjednaknowy
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Komentarze (14)
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@Cactushead: #grammarnazi
Proszę nie zawracać głowy pajacom w prokuratorskich togach. Oni mają na głowie tylu Areczków, których muszą jeszcze w coś wrobić. Nie wyrabiają się. Plan wrabiania jest tak ustalony, że ledwo są w stanie brednie wymyślać.
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Z artykułu wynika coś innego
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