Tu trzeba na spokojnie, to dobry chłopak jest, nie sypie kolegów, w chwili próby nie zrzucił odpowiedzialności na innych działaczy więc będzie działać doktryna Neumanna. Dla tego drugiego lekarza to prokuratorzy znaleźli migiem czas na przesłuchanie :D Ale tutaj? Tutaj będzie to tak długo ciągnięte by jakiś niekorzystny lub korzystny wyrok nie zapadł przed wyborami w 2027.