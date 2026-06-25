Sadol mnie już dawno temu nauczył, aby nie ufać kierowcom, rozglądać się po kilka razy przed wejściem na pasy i w szczególności - zakładać, że kierowca ciężarówki mnie aktualnie nie widzi, jestem w jego ślepym punkcie. Nawet na pasach, gdy się ciężarówka zatrzyma, to łapię wzrokowy kontakt z kierowcą, ukłonię mu się, zobaczę podobny gest i wtedy przechodzę. Kilka sekund mnie nie zbawi, a życie jest jedno...



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