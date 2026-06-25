Ciężarówka podczas cofania najechała na rowerzystę. Nie żyje 36-latek
W Długokątach Małych w powiecie żyrardowskim kierowca cofając ciężarówką przejechał 36-latka w biały dzień.siedzewrobo
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W Długokątach Małych w powiecie żyrardowskim kierowca cofając ciężarówką przejechał 36-latka w biały dzień.siedzewrobo
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Komentarze (86)
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@gr0m1t: Chodnik jest dla wszystkich, samochodów też. Ulica/jezdnia/droga zwał jak zwał jest tylko dla samochodów czego nie rozumiesz? ( ͡° ͜ʖ ͡°) Ogólnie w takich chwilach zawsze lubię sobie przypominać wpisy/posty ludzi którzy mają problem oto, że ktoś ulicą jeździe na przykład rowerem.
@Luvac: To wchodź pod cofające auta bo kierowca powinien być wszechwiedzący. Na pewno dobrze na tym wyjdziesz.
Cofająca się ciężarówka nie jechała z dużą prędkością. Nie widział jej rowerzysta? Nie słyszał? Dziwne.
miejskireporter.pl=czarnolisto
@WentylatorDoRozrzucaniaLuznychMysli: Czy jeśli artykuł o czyjejś śmierci jest za paywallem to można powiedzieć, że ktoś żeruje na ludzkiej tragedii? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wymyśloną zasadą moglibyśmy nazwać zwolnienie z obowiązku posiadania karty motorowerowej po 18stym roku życia, bo czasy są nieco inne niż era Wigry 3
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