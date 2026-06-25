Jak z AI przyszlo zarabianie czy to w gazetach czy filmach na yt, predzej czy pozniej bylo wiadomo ze dojdzie i do tego



tak samo z np muzyka uzyta w filmie, yt potrafi sie przyczepic o byle p------e jesli chcecie monetyzowac film wiec jak korporacje mialy by pozwolic na zarabianie korzystajac z AI ktore uczylo sie na ICH wlasnosci. Pytanie tylko ktore AI moze sie pochwalic uczeniem sie wylacznie na materialach za Pokaż całość