Blisko 400 gazet w USA pozywa OpenAI i Microsoft za kradzież treści
Blisko 400 amerykańskich wydawców złożyło zbiorowy pozew przeciwko OpenAI i Microsoftowi. Firmy miały bez zgody i opłat trenować modele AI na chronionych artykułach, także spod paywalli. Wydawcy żądają odszkodowań i zakazu dalszego wykorzystywania ich treści.real_scoria
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Komentarze (23)
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Bo jak ja czytam, to mi wolno nabywać wiedzy, uczyć się, także kształcić umiejętności wypowiedzi, gramatyki i ortografii. A gdy robi się to do szkolenia modeli, to co wtedy? Jest gdzieś w regulaminach wydawców napisane, że może czytać tylko człowiek, a potem nie wykorzystywać zanadto tej wiedzy?
w przypadku UE to my będziemy klientem a nie sprzedawcą. nikt się nie pochyli kiedy jest interes do zrobienia.
tak samo z np muzyka uzyta w filmie, yt potrafi sie przyczepic o byle p------e jesli chcecie monetyzowac film wiec jak korporacje mialy by pozwolic na zarabianie korzystajac z AI ktore uczylo sie na ICH wlasnosci. Pytanie tylko ktore AI moze sie pochwalic uczeniem sie wylacznie na materialach za
Problem tak bezpośrednio jest w tym,