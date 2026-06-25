Zimny prysznic dla Krakowa. Koniec złudzeń o metrze do 2030 roku
Realny termin rozpoczęcia budowy metra w Krakowie to lata 2040-2045 r. ocenił Stanisław Kracik, pełniący funkcję prezydenta miasta do czasu wyboru nowego włodarza. Według ekipy odwołanego w referendum 24 maja prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO), budowa metra miała rozpocząć się około 2030 r.znin
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Komentarze (59)
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Poważnie pytam, bo przecież on nie rządził przez wiele lat. Przypomnisz jak długo rządził PiS i co zrobił w sprawie budowy elektrowni?
I patrz, to głupie AI się do czegoś nadaje