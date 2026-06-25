Na mój gupi rozum w Krakowie powinno się rozwijać i UTRZYMYWAĆ linie tramwajowe. Zejść pod ziemie albo jakoś omijać jedynie centrum a na pozostałych odcinkach dołożyć kursów od pętli do pętli z pominięciem śródmieścia. Nie jest problemem 30min dojazdu z pętli do centrum ale godzina z pętli do pętli. Chociaż no oczywiście jeśli miasto rozrastałoby się mocno obszarowo to nie wystarczy