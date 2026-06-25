Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. Zderzyły się dwa pociągi
W miejscowości Białośliwe w powiecie pilskim doszło do zderzenia dwóch pociągów, w tym składu PKP IntercityKismeth
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W miejscowości Białośliwe w powiecie pilskim doszło do zderzenia dwóch pociągów, w tym składu PKP IntercityKismeth
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Komentarze (25)
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@Uzytkownik_testowany: kolej w tym roku zaczyna wdrażać GSM-R, dedykowaną sieć dla kolei, jakieś 10 lat po planie, ale to tylko łączność. Od ładnych paru lat na ważniejszych liniach budowany jest system ETCS, który już potrafi wyhamować pociąg level 1 jak maszynista przerżnie semafor, poziom 2 załączy hamowanie nagłe jak
Już nie mówię wszystkie sygnały żeby rozpoznawał, ale te krytyczne przynajmniej.
Niech nawet to na lokomotywę kosztuje 20k netto (40k na skład), i tak warto.
Ciekawe, co gaśniczaki knują.