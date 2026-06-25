Martwy internet: AI generuje 21% filmów na YouTube i 60% na TikToku
Ponad połowa TikToka to już odmóżdżający AI slop, a najgorzej jest tam, gdzie powinno być najbezpieczniej - w treściach dla najmłodszych.matixrr
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Ponad połowa TikToka to już odmóżdżający AI slop, a najgorzej jest tam, gdzie powinno być najbezpieczniej - w treściach dla najmłodszych.matixrr
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Komentarze (79)
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Na początku było fajne i ciekawe, ale teraz ludzie mają już tego absolutnie dość, albo usuwają konta, albo skupiają się jedynie na treściach, które mają w subskrypcjach.
Ciekawe kiedy w końcu reklamodawcy się połapią, że ich reklamy wkładane są w filmiki AI, które później oglądają jedynie boty AI i generują sztuczny ruch, a oni za to płacą grube pieniądze.
@tomi-roma: jest od tego SynthID, youtube bardzo sprawnie wykrywa AI dzisiaj, przy czym używanie AI nie jest zabronione. Narzędzie jak każde inne. Wielkie larmo bo ktoś obrazek do swojego filmu zrobili w gemini zamiast z-----ć z googla xD
A to czymś się różni od odmóżdżającego human slop na TikToku? ;)
Chęci pisania również. Bo to już bez sensu jest. Dziiaj napiszesz coś odkrywczego, za darmo by zbierać później fejm... a jutro AI to ci zje, a po jutrze nikt o tym nie bedzie wiedział, bo przecież AI potrafi to wypuluć, więc pewnie stworzyłeś artykuł za pomocą AI.
Oddajcie mi internet z 2006 (╯︵╰,)