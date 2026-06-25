Generowane przez AI obrazy mnie tak nie denerwują, jak filmiki z pociętych materiałów źródłowych z dodanym lektorem AI, który kłamie na temat tego, co prezentuje. Czy to streszczenie jakiegoś filmu (przy obejrzeniu filmu okazuje się, że fabuła jest kompletnie inna od tej przestawionej przez AI) czy materiały o wydarzeniach ze świata, zawsze jak usłyszę lektora AI to wiem, że nie ma sensu już tego oglądać, bo pewnie to nieprawda.