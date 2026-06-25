Lokalne samorządy płacą dziesiątki tysięcy złotych z publicznych pieniędzy.
Ujawniono oficjalne koszty organizacji koncertów popularnego trio „Modelki” podczas tegorocznych imprez miejskich. Z oficjalnych odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej wynika, że gaże formacji opłacane z budżetów samorządów sięgają niemal 90 tysięcy złotych za jeden występ.
Zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez poszczególne urzędy i ośrodki kultury:
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie za koncert podczas Dni Bielawy 2026 zapłacił 65 000,00 zł netto (co po doliczeniu podatków daje szacunkowo blisko 80 tysięcy złotych brutto).
Centrum Sztuki w Oławie wydało na występ grupy podczas Dni Oławy – Dni Koguta 2026 kwotę 70 000,00 zł netto, czyli 86 100,00 zł brutto.
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim w ramach Dni Solca przeznaczył na ten cel 89 790,00 zł brutto.
Komentarze (46)
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Zleceniodawca bierze zapewne połowę i lody się same kręcą. Wyborcy POPiSu lubią to.
@neon71: dwa klocki na klate
Aż 5 tys. No nie mogły się nadziwić jak to chciał je wykorzystać. Bo płacić to im, a nie one....乁(♥ ʖ̯♥)ㄏ
Jakbym sobie pomłócić to też bym korzystał. Lepsze 70k z cudzych niz 300zl z własnych