Ale ... co z tego? Jakiś popularny zespół zagra w gminach, które same przecież go zapraszają. Jak ludzie chcą tego słuchać, to już problem w gustach muzycznych, a nie tym, ile one biorą. Bo są artyści typu pewnie Dorota R., którzy biorą jeszcze więcej kasy za taki koncert, a jakoś nikt na alarm nie bije.