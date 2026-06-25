Ukraiński Batalion Szturmowy „Karpatska Sicz”. W jego składzie działa m.in 3 Kompania Szturmowa posługująca się runą Odal – dokładnie tym samym symbolem, którego używała 7. Dywizja Górska SS „Prinz Eugen” , włoska organizacja terrorystyczna "Awangarda narodowa" używala podobnego symbolu bez "skrzydełek"
https://pl.wikipedia.org/wiki/7_Ochotnicza_Dywizja_G%C3%B3rska_SS_%E2%80%9EPrinz_Eugen%E2%80%9D
https://militaryland.net/ua/ukraine/armed-forces/49th-assault-battalion/#google_vignette ( na samym dole symbole poszczególnych jednostek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Awangarda_Narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Insygnia_runiczne_w_III_Rzeszy
Symbol 3 kompanii szturmowej
Symbol 7 ochotniczej dywizji górskiej SS "Prinz Eugen"
Komentarze (125)
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-dotujemy ich finansowo?
-oficjalnie zaczynamy mówić, że Hitler był spoko i trzeba było z nim się trzymać, i że polski rząd to byli zdrajcy którzy zniechęcili fajnego wujka Hitlera do pójścia razem z nim na resztę świata?
-czy sprowadzamy szczątki polskich nazistów i kolaborantów na honorowe pogrzeby?
-Czy nazywamy szkoły np. imieniem Igo Syma?
-Czy nauczamy w szkołach, że volksdeutsche kapujący na innych Polaków i liczący się
Tylko że za samo wspomnienie o tym w tamtym czasie na wykopie dostawałeś bana (po tym jak zwyzywali cię od najgorszych).
Jeszcze gorzej wygląda 49. Batalion Szturmowy „Karpatska Sicz”. W jego składzie działa m.in.:
• 3. Kompania Szturmowa posługująca się runą Odal – dokładnie tym samym symbolem, którego używała 7. Dywizja Górska SS „Prinz Eugen”;
• Kompania Zwiadowcza z Totenkopfem (czaszka z piszczelami) – symbolem SS, noszonym przez esesmanów
Nazwa „Luftwaffe” (niemieckie lotnictwo III Rzeszy) nie jest standardową ani oficjalną nazwą ukraińskiej jednostki wojskowej.
Tego typu narracja często pochodzi z rosyjskiej propagandy lub przekazów w mediach społecznościowych, gdzie wyolbrzymia się lub przeinacza nazwy pododdziałów, żeby nadać im ideologiczne skojarzenia.
@mrjetro: Luftwaffe to po prostu Siły Powietrzne i nazwa jest używana do dzisiaj. Czasem potocznie Luftwaffe się mówi też na Lufthansę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@MalaBala: mhm, jest to starożytna ukraińska runa xD
Swastyka jest akurat symbolem słowiańskim, więc nic dziwnego, że jej używano zanim Hitler ją zawłaszczył. A czy teraz jej używamy?
Niezły fikoł...wracaj do Donbasu.
Co? Karpacka Dzicz? Mocne. Świeże. Szczere.