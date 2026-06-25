Sprawdzimy.



Btw siatki w obudowie (filtr na owady) fajnie się robi dodając pauzę w wydruku i wkładając (przycięte na rozmiar najlepiej, ale i troszkę większe - potem co wystaje poza obrys to się wytnie) gotowe siatki - są stalowe, są tworzywowe, grubość (pusta warstwa) około 0.2mm jest ok. Potem odpałzowujesz druk i następna warstwa filamentu idzie na siatkarz przepływa przez jej otwory i spaja siatkę z wydrukiem

Ja używałem jakiejś starej moskitiery, Pokaż całość