Zrobiłem VentForge, czyli parametryczny generator kratek wentylacyjnych do druku 3D. Generator jest darmowy i jest dostępny w trzech wersjach językowych: PL, EN, DE.
Nie jest to pojedynczy STL pod jeden konkretny wymiar. Najpierw wpisuje się rozmiar realnego otworu w ścianie, a generator tworzy pod to cały zestaw: wkład w ścianę z otworami pod śruby i/lub rowkiem pod klej, zdejmowany front z lamelami przeciwdeszczowymi oraz opcjonalną drukowaną siatkę na owady.
Można ustawić m.in.:
- otwór prostokątny albo okrągły
- szerokość, wysokość i głębokość wkładu
- kształt zewnętrznej ramki
- kąt, rozstaw i grubość lameli
- otwory montażowe i podfrezowania pod łby śrub
- drukowaną siatkę na owady albo pełną wkładkę pod wzór generowany wypełnieniem w slicerze (przyspiesza wydruk)
- luzy pasowania między częściami
- układ do druku albo podgląd złożenia
Najbardziej zależało mi na tym, żeby dało się zrobić kratkę pod konkretny otwór, zamiast szukać gotowca, który prawie pasuje, ale jednak nie pasuje.
Chętnie przyjmę feedback od osób, które drukowały lub montowały podobne kratki.
Link: https://makerworld.com/en/models/2955666-ventforge-parametric-vent-grille-generator
Komentarze (25)
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@LudzieToDebile: będzie zaraz po tym, jak autor ogarnie dojazd do wszystkich chętnych na obecne opcje - żeby im to osobiście zamontować ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Btw siatki w obudowie (filtr na owady) fajnie się robi dodając pauzę w wydruku i wkładając (przycięte na rozmiar najlepiej, ale i troszkę większe - potem co wystaje poza obrys to się wytnie) gotowe siatki - są stalowe, są tworzywowe, grubość (pusta warstwa) około 0.2mm jest ok. Potem odpałzowujesz druk i następna warstwa filamentu idzie na siatkarz przepływa przez jej otwory i spaja siatkę z wydrukiem
Ja używałem jakiejś starej moskitiery,
Ale jeśli nie przewidzisz w kształcie obiektu tego miejsca na taką siatkę, by było cienkie - to tą metodą generujesz "katalizator/dpf" - takie "rurki" wysokie, jak obiekt