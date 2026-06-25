Koniec anonimowych spacerów w Londynie. Kamery z rozpoznawaniem twarzy na stałe
Policja Metropolitalna zapowiedziała instalację na stałe kamer wykorzystujących technologię Live Facial Recognition (LFR) na słynnym West Endzie oraz w dzielnicy Soho. W kolejnych miesiącach system zostanie rozszerzony na następne lokalizacje. Każde wyjście na ulicę oznacza skanowanie twarzy.jestemjakijestem1212
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Komentarze (44)
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Szkoda tylko, że jak kolejny ćwierć miliona kobiet zostanie zgwałconych to nie ustalą personaliów sprawców bo "rasizm".
Co prawda feministkom bardzo się to nie podoba więc chcą sprowadzać jeszcze więcej ludzi którzy byliby za kamienowaniem. Dlatego to pewnie też tylko tymczasowy przejaw zbytku wolności i cywilizacji że kobieta może zostać zgwałcona całkowicie bezkarnie i nikt jej (jeszcze) ani nie zatłucze ani nie będzie ciągał po sądach...
Jako jedyny kraj w UE maja wylaczone szyfrowanie iclouda (advanced data encryption) na wniosek rzadu.
W kamerach to juz przodowali 20 lat temu i londyn byl miastem z najwieksza iloscia kamer
Rząd uk wnioskował o backdoora dla służb a apple swierdziło że nie będzie robić sobie luk w systemie i sami zmienili model szyfrowania na taki do którego mają klucze. Brytole chcieli pełny dostęp do danych non stop a apple stwierdziło że takiego wała, macie tylko jak poprosicie i będzie to zgodne z prawem.