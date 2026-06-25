Przecież Chiny to wróg gospodarczy Zachodu i oni nigdy nie będą grać uczciwie.



Zresztą sam kurs juana jest przez nich celowo manipulowany i niedowartościowany pod eksport. Najgorsze jest to, że przez ich dumping cenowy wchodzenie teraz w nowe technologie, jak roboty humanoidalne, to jest mission impossible dla zachodnich firm. Zanim jakikolwiek startup z USA czy Europy zdąży opracować prototyp, Chińczycy już zalewają rynek sprzętem poniżej kosztów produkcji, żeby wykoszić konkurencję na starcie.