Chińczycy wykradli dane Claude. Anthropic oskarża Alibabę
Anthropic twierdzi, że Alibaba przez fałszywe konta wygenerowała blisko 29 milionów zapytań do Claude, aby wytrenować własny model na jego odpowiedziach. Szczególnie cenne było narzędzie Mythos do wykrywania luk w zabezpieczeniach. Chiny odpowiedziały własnym systemem Tulongfeng.real_scoria
- #
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Komentarze (44)
najlepsze
Zresztą sam kurs juana jest przez nich celowo manipulowany i niedowartościowany pod eksport. Najgorsze jest to, że przez ich dumping cenowy wchodzenie teraz w nowe technologie, jak roboty humanoidalne, to jest mission impossible dla zachodnich firm. Zanim jakikolwiek startup z USA czy Europy zdąży opracować prototyp, Chińczycy już zalewają rynek sprzętem poniżej kosztów produkcji, żeby wykoszić konkurencję na starcie.
@TomMen: IMO:
Destylowanie cudzych modeli AI, nie jest tylko domeną Chińczyków.
Musk tez destylował modele od OpenAI dla swojego Groka, i nikt by nawet o tym nie mówił głośno, gdyby nie proces, na którym pod przysięgą Musk składał zeznania - przyznając się do tego...
Anyway od zawsze były jakieś generatory tekstu, nawet w GG.
Przestały być indeksowane przez wyszukiwarkę i de facto przestały istnieć.
A były to skarbnicę wiedzy porównywalne z forami. Opowiadania, wzory na druty, instruktarze "oczek", wykroje...