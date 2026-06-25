Polecam dokument HBO "Morderca szyty na miarę" oraz książkę Moniki Góry "Kryptonim Skóra".

Obrońca pana Roberta ładnie rozjechał prokuratora, w sumie jego działania i całego Archiwum X przypomniało jakieś gusła i polowanie na czarownice niż proces karny w państwie prawa.



Śledzę kanał "Polskie Archiwum X" na YouTube i trochę wychodzi na jaw ich amatorszczyzna, gdzie amatorski dziennikarz YouTuber był w stanie dotrzeć do dużo bardziej rzetelnych informacji niż Bogdan z ekipą w Pokaż całość