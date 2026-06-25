Sprawa "Skóry" zakończona przed Sądem Najwyższym. Jest ostateczny wyrok.
Totalna kompromitacja prokuratury i krakowskiego Archiwum X. Niewinny chłop przesiedział w areszcie tymczasowym ponad 7 lat.zagubionychromosom
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Totalna kompromitacja prokuratury i krakowskiego Archiwum X. Niewinny chłop przesiedział w areszcie tymczasowym ponad 7 lat.zagubionychromosom
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Komentarze (59)
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#j--------e
Zgadnijcie, kto zapłaci odszkodowanie, bo przecież nie prokuratur ze swoich.
@misk4cy: nasze wnuki? Bo pewnie sprawa o odszkodowanie ciągnąć się będzie lat 70 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Za czasów PiS wykopki chwaliły areszty tymczasowe
Facet zostal aresztowany za czasów Kaczora
Obrońca pana Roberta ładnie rozjechał prokuratora, w sumie jego działania i całego Archiwum X przypomniało jakieś gusła i polowanie na czarownice niż proces karny w państwie prawa.
Śledzę kanał "Polskie Archiwum X" na YouTube i trochę wychodzi na jaw ich amatorszczyzna, gdzie amatorski dziennikarz YouTuber był w stanie dotrzeć do dużo bardziej rzetelnych informacji niż Bogdan z ekipą w
chłopa szukali latami a on w goole maps se przez okno wygląda
Ale to jest żenada państwo.
Po pierwsze mówimy o zbrodni wykrytej w 1999. To było 27
Tak się bawią polskie służby i sądy ¯\(ツ)/¯