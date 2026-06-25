Łukasz Żak miał w celi telefony i próbował wpływać na świadków
Oskarżony o spowodowanie wypadku w Warszawie Łukasz Żak miał w celi dostęp do telefonów. Miała mu je zatrzymać Służba Więzienna. Próbował wpływać na zeznania ważnych świadków. Pytaliśmy, czy prokuratura sprawdziła, kto dostarczył Żakowi urządzenia. Śledczy odmówili odpowiedzi nawet na pytania o to,motvik
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Komentarze (61)
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@motvik: Stawiam dolary przeciwko orzechom, że nikt nie stoi.
A tymczasem kryminalista odnalazł się bardzo dobrze wśród swoich, no kto by się spodziewał.
@MoszeRotszyld: wykopki za dużo symetrii i skazanego na shawshank sie naoglądali, Łukaszek w dorosłym życiu więcej czasu spędził w pierdlu niż na wolności i taki człowiek miałby mieć problemy w pierdlu ?