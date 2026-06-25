Lekarka o kolejkach i milionowych zarobkach. "Szpitali jest za dużo"
Gdyby wszyscy lekarze pracowali wyłącznie na jednym etacie, połowa szpitali nie miałaby obsady przekonuje Pani anestezjolog.grajkoo
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Gdyby wszyscy lekarze pracowali wyłącznie na jednym etacie, połowa szpitali nie miałaby obsady przekonuje Pani anestezjolog.grajkoo
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Komentarze (45)
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Po prostu ludzi z konfliktem interesu należy w ogóle nie pytać, ignorować.
Tak k---a na biurokracji i dokumentacji, a może na byciu w trzech miejscach na raz i zgłaszaniu ponad 300h pracy w
@Medstein: może trochę więcej. Ale mówimy o państwowych pieniądzach. Więc jak najbardziej powinny być górne limity oraz sprawdzanie czy nie dochodzi do nadużyć. Chyba że pan lekarz otwiera sobie gabinet prywatnie, to proszę uprzejmie. Ale wtedy sprzęt też ma swój a nie
Patusy w kitlach wymyślili, że podaż usług się będzie ustalać pod kitli a nie pod popyt pacjentów.
Zapraszam wy######
Ale generalnie rzecz biorąc to jestem przeciwny takim ograniczeniom, chociaż widzimy do czego prowadzi taka patologia.
Jeszcze jakby ktoś to dokładnie przeanalizował to może się okazać, że ten historyczny dług nfz to przez pensje konowałów.
A teraz foliowy berecik bo: na koniec? Med ai tylko