To powinno się rozwiązać ustawą na wzór kominowej, uwolnieniem zakładania kierunków medycznych na uczelniach i... (uwaga uwaga) koniecznością pracy przez 10 lat po ukończeniu darmowych państwowych studiów.



Ale generalnie rzecz biorąc to jestem przeciwny takim ograniczeniom, chociaż widzimy do czego prowadzi taka patologia.

Jeszcze jakby ktoś to dokładnie przeanalizował to może się okazać, że ten historyczny dług nfz to przez pensje konowałów.



A teraz foliowy berecik bo: na koniec? Med ai tylko Pokaż całość