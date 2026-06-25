Oczywiście, że woda butelkowana powinna być wysoko opodatkowana, skoro mamy czystą i zdatną do picia wodę w kranie.

Warunek: W każdej miejscowości, nawet w zabitej dechami dziurze powinno być ogólnodostępne ujęcie wody dla każdej osoby, może być odpłatnie, zgodnie z cennikiem lokalnych wodociągów, tak aby każdy mógł podejść, napełnić butelki, a nie np: w podróży być skazanym na wodę butelkowaną.