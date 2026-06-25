Płacisz wyższy podatek za wodę niż za słodki napój. Cisowianka mówi dość i pozyw
Czy woda butelkowana powinna być opodatkowana wyżej niż część napojów słodzonych? Zagadnienie to od lat budzi kontrowersstarnak
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Czy woda butelkowana powinna być opodatkowana wyżej niż część napojów słodzonych? Zagadnienie to od lat budzi kontrowersstarnak
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Komentarze (40)
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jeszcze zaraz wpadną, żeby opłata cukrowa też była od wody, no bo w sumie jak jest od czegoś co nie ma w składzie cukru to może być i od samej wody
...
Na "gaz" to Polacy mają zawsze pieniądze... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jeszcze powiedz że Cię śmieszyło, jak w 200 odcinku "Śmiechu Warte" Drozda strzelił żarcikiem że teraz każdy wie jak wygląda po dwóch setkach ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ja tylko z produktów gillette zrezygnowalem
Warunek: W każdej miejscowości, nawet w zabitej dechami dziurze powinno być ogólnodostępne ujęcie wody dla każdej osoby, może być odpłatnie, zgodnie z cennikiem lokalnych wodociągów, tak aby każdy mógł podejść, napełnić butelki, a nie np: w podróży być skazanym na wodę butelkowaną.